Обломки БПЛА упали на шесть жилых домов в Новороссийске, есть пострадавшие

Обломки БПЛА упали на шесть жилых домов на Кубани, есть пострадавшие Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новороссийске обломки беспилотного летательного аппарата упали на жилые дома, коммерческое здание и территорию строительной площадки. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

При этом в городе также есть пострадавшие в результате падения обломков беспилотника. Еще один человек пострадал в поселке Волна. «В поселке Волна Темрюкского района фрагменты БПЛА упали во дворе частного дома. Пострадал один человек, ему также оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении оперштаба в «Максе».

На момент 02:27 по мск в регионе сохраняется угроза атаки БПЛА. Кроме этого, глава города Андрей Кравченко сообщил, что от улицы Исаева до Суворовской движение транспорта перекрыто. Напомним, что ранее 13 человек погибли и 78 пострадали после атаки БПЛА ВСУ в Нижнекамске.