Из-за запуска ракеты КНДР в Южной Корее созвали экстренное совещание. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Южной Корее было созвано экстренное совещание в связи с запуском баллистической ракеты КНДР. Об этом сообщила администрация президента.

Уточняется, что управление национальной безопасности провело оценку влияния запуска на безопасность страны и распорядилось принять необходимые меры.

Экстренное совещание пройдет с участием Минобороны, Комитета начальников штабов и других ведомств для оценки безопасности.

В администрации президента также выразили обеспокоенность в связи с продолжающимися пусками баллистических ракет со стороны КНДР. Предыдущий запуск ракеты малой дальности состоялся 6 августа.

Южнокорейские военные в среду, 12 августа, зафиксировали пуск баллистической ракеты КНДР из Вонсана в сторону Японского моря около 6:00 по местному времени (0:00 мск).