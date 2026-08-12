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НовостиОбщество12 августа 2026 0:07

В России хотят создать новую схему учета ЕГЭ и олимпиад при поступлении в вузы

В ОП хотят ввести новую схему приоритетного поступления в вузы
Анна ПЕТРОВА
В ОП хотят ввести новую схему приоритетного поступления в вузы

В ОП хотят ввести новую схему приоритетного поступления в вузы

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России предложили новую модель приоритетного зачисления в вузы, которая будет учитывать как баллы ЕГЭ, так и результаты олимпиад. С подобной идеей выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

«Может быть, в вуз принимать по схеме: "ЕГЭ плюс победа в олимпиаде", нежели только ЕГЭ, или нежели только победа в олимпиаде», — сказал Гриб в беседе с РИА Новости.

Эксперт считает, что сдать ЕГЭ на 100 баллов не проще, чем стать победителем предметной олимпиады.

Кроме этого, Гриб полагает, что значительно усложнять ЕГЭ не стоит, экзамен и так достаточно трудный, а число выпускников, набравших максимальный балл, невелико. При этом, по мнению Гриба, перечень олимпиад, учитываемых при поступлении в вузы, можно сократить.

Немногим ранее помощник президента Андрей Фурсенко предложил усложнить ЕГЭ на фоне возросшего числа выпускников школ с максимальными баллами.