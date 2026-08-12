Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Севастополь, сбито 30 дронов

Силы ПВО отражают атаку ВСУ на Севастополь, сбито 30 дронов Фото: REUTERS.

Силы ПВО отражают массированную атаку украинских беспилотников на Севастополь, уже уничтожено более 30 дронов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Сбито уже больше 30 БПЛА. Главное: по предварительной информации, никто из людей не пострадал. Сейчас особенно активная работа идет в Балаклавском районе", - написал он в мессенджере MAX.

Развожаев добавил, что в Балаклаве в трех многоквартирных и пяти частных домах разбиты окна, есть и другие повреждения. В ряде районов города после падения дронов произошли небольшие возгорания травы и лесной растительности.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим атаковал Белгородскую область. В резульатате вражеского налета погиб мирный житель. По данным оперштаба, беспилотная опасность была объявлена в нескольких муниципальных округах региона.