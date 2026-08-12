Число жертв мощного землетрясения в Колумбии выросло до 250

Спасатели продолжают поиск выживших после землетрясения в Колумбии Фото: REUTERS.

Число погибших в результате мощного землетрясения в Колумбии достигло 250 человек. Спасательные службы продолжают разбирать завалы в надежде обнаружить выживших. Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, 101 человек погиб в Перейре, расположенной в центральной части кофейного региона. Еще 95 жертв зарегистрировали в Кали - третьем по численности населения городе Колумбии.

Особенно сложной остается ситуация в лесистом регионе Чоко на тихоокеанском побережье. В ряде местных общин отсутствует электричество. Газета отмечает, что это существенно осложняет проведение спасательных операций и доставку необходимой помощи.

Спасатели используют краны и экскаваторы для разбора наиболее крупных завалов. В отдельных случаях они работают вручную, чтобы не причинить вред людям, которые могут находиться под завалами.

Ранее KP.RU сообщал, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло в японской префектуре Кумамото. В результате стихийного бедствия погибли 36 человек, еще не менее 136 получили травмы различной степени тяжести. Ситуацию осложнил сильный афтершок магнитудой 5,8.