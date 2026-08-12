Reuters: реакторы французской АЭС остановили из-за скопления медуз Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Французская энергокомпания EDF объявила о вынужденной остановке трех реакторов АЭС «Гравлин» на севере Франции. ЧП вызвано массовым скоплением медуз в системах фильтрации станции. Об этом следует сообщение на сайте компании.

Уточняется, что три энергоблока отключились автоматически, мощность четвертого была снижена. Всего на станции шесть реакторов: пятый уже был остановлен ранее для планового технического обслуживания, шестой продолжает функционировать.

Напомним, что АЭС «Гравлин» уже сталкивалась с аналогичной проблемой год назад. Тогда из-за медуз автоматически отключились четыре реактора.

Тем временем аномальная жара в Европе бьет рекорды, разрушая экономику. В свою очередь постпред России в Вене Михаил Ульянов назвал бездоказательные слова французских политиков и журналистов о якобы «российском следе» в лесных пожарах неуважением к собственному народу Франции.