В Дании ищут голову с бюста Путина: ее украли спустя шесть часов после установки

Скульптуру Путина испортили через шесть часов после установки в датском Орхусе Фото: REUTERS.

В парке датского города Орхус установили почти двухметровый бюст президента России Владимира Путина. Однако спустя несколько часов неизвестные спилили и украли голову. Об этом сообщает TV2.

Скульптура российского лидера стала частью рекламной местной кампании Radio4. Радиостанция решила привлечь внимание к своему подкасту. Она представила пять бюстов наиболее влиятельных и обсуждаемых людей в мире.

Помимо Путина, в проект вошли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, американская телезвезда Ким Кардашьян и предприниматель Илон Маск.

По данным телеканала, уже через шесть часов после установки скульптуры неизвестные спилили голову бюста Путина и скрылись с ней. Позднее сотрудник муниципалитета Орхуса обнаружил постамент и поврежденную скульптуру и передал их представителям Radio4.

Сейчас радиостанция пытается установить местонахождение украденной части бюста и просит слушателей сообщить любую информацию о произошедшем.

Radio4 позиционирует себя как площадка для свободного обмена мнениями. У нее есть подкаст From Russia with Love, посвященный русскому искусству.

Ранее двое мужчин в Киеве снесли скульптуру Буратино. Она была установлена в Академгородке Святошинского района. Вандалы раскачали скульптуру и снесли ее. При этом неизвестно, что стало причиной такого действия украинцев.

На северо-западе Чехии вандалы разбили памятник советскому солдату. В курортном городе Теплице неизвестные сбросили фигуру воина с пьедестала. Памятник был установлен в конце 1940-х годов. Городские власти помогут в восстановлении монумента.

Как писал KP.RU, в Харькове демонтировали памятник Герою Советского Союза Александру Зубареву. Во время Великой Отечественной войны он организовывал антинацистскую агитацию среди жителей города. Снос памятника произошел на фоне продолжающейся на Украине кампании по декоммунизации.

Также в Киеве был снесен памятник писателю Михаилу Булгакову на Андреевском спуске. Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер осудил снос и заявил, что на Украине наступает "время сожжения книг" на русском языке.