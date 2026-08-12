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НовостиОбщество12 августа 2026 1:23

В Рособрнадзоре оценили идею усложнения ЕГЭ

Рособрнадзор опроверг планы по усложнению вариантов ЕГЭ
Анна ПЕТРОВА
Рособрнадзор опроверг планы по усложнению вариантов ЕГЭ

Рособрнадзор опроверг планы по усложнению вариантов ЕГЭ

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Рособрнадзор не намерен целенаправленно усложнять задания ЕГЭ. Их содержание определяется действующими образовательными программами и государственным стандартом. Об этом ведомство проинформировало РИА Новости.

«В ЕГЭ нет заданий за рамками школьной программы. По мере выхода государственных учебников содержание экзаменационных материалов синхронизируется с ними», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, результаты экзамена должны одновременно служить итоговой аттестацией и инструментом отбора абитуриентов по уровню знаний.

По словам руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева, в ближайшие 2 года серьезных изменений в формате Единого государственного экзамена не будет.

При этом в Общественной палате выступили с инициативой создать новую схему учета ЕГЭ и олимпиад при поступлении в вузы.