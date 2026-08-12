Многодетным россиянам хотят выдавать ипотеку под 0%: что известно

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В России предложили полностью отменить проценты по ипотечным кредитам для семей, в которых воспитываются четыре и более детей. С инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.

"Мы предлагаем установить для семей с тремя детьми ипотеку под 2% годовых, а для семей с четырьмя и более детей - полностью обнулить проценты по ипотечному кредиту", - сказал он для РИА Новости.

Миронов отметил, что такая мера могла бы существенно облегчить многодетным семьям решение жилищного вопроса и позволить им приобретать жилье на более доступных условиях.

Парламентарий также предложил сохранить льготную ставку на весь срок ипотечного кредита независимо от изменения экономической ситуации.

Ранее KP.RU сообщал, что родителям школьников хотят давать ежегодный оплачиваемый двухнедельный отпуск во время летних каникул. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов добавил, что мера повысит безопасность детей и даст больше возможностей для совместного отдыха.