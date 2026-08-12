Трамп прокомментировал слухи о тайном вылете из Турции из-за угрозы покушения

Трамп подтвердил, что в июле покинул Турцию на другом самолете Фото: REUTERS.

Глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил, что в начале июля по рекомендации Секретной службы он покинул Турцию не на своем авиалайнере, а на другом самолете.

«Это зависит только от Секретной службы. Я просто делаю то, что они хотят, чтобы я делал... Они хотели, чтобы я полетел другим бортом... Так что я это сделал», — ответил Трамп журналистам.

10 августа газета The Washington Post сообщила, что Трамп после завершения саммита НАТО в Анкаре поднялся на борт своего президентского лайнера. Однако, по данным издания, уже через несколько минут его тайно пересадили на другой борт.

На этом самолете президент и покинул Турцию, хотя официальные власти США утверждали, что он находится на борту своего лайнера. Как отмечалось, «дезинформационная операция» была проведена для введения в заблуждение потенциальных злоумышленников в связи с «реальной угрозой для Трампа со стороны Ирана».

Накануне Трамп объявил о своих намерениях по конфликту с Ираном: США не будут платить компенсации, наоборот, Тегеран сам должен заплатить за погибших американских военных.