Семья Усольцевых может находиться в США: сын раскрыл подробности

Сын исчезнувшей в тайге семьи Усольцевых предложил искать ее в Калифорнии Фото: из соцсетей.

Родственник пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых считает, что они могли уехать за границу и сейчас находиться в Калифорнии. Об этом ТАСС рассказал сын женщины Даниил Баталов.

"Если говорить о том, куда они могли сбежать, а я уверен, что они уехали за границу, то у отца есть бывшая жена и их сын Матвей в Калифорнии. Туда уехать могли", - отметил родственник.

Баталов добавил, что не знает о других родственниках или друзьях семьи, которые проживают за пределами России.

Напомним, Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в сентябре 2025 года в районе Кутурчинского Белогорья. Следственный комитет рассматривает две основные версии их исчезновения - несчастный случай и преступление.

Ранее KP.RU сообщал, что новую нить в деле о пропавшей семьи Усольцевых получил близкий друг Валентин Дегтерев. На его телефон пришло голосовое сообщение с номера одного из супругов. В нем звучат прощальные слова.