Более 40 стран выступили с общим заявлением о баллистических ракетах Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

США, Германия, Испания, Норвегия и еще 37 государств выступили с совместным заявлением. Страны призвали не менее чем за 24 часа уведомлять о запусках межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и ракет-носителей. Текст инициативы опубликован на сайте постоянного представительства США при ООН в Женеве.

В заявлении отмечается, что запуски ракет, способных нести ядерные боезаряды, без прозрачного информирования «опасны и подрывают мир и безопасность стран, расположенных вблизи таких испытаний».

Согласно тексту, в уведомлении необходимо указывать класс ракеты (МБР, БРПЛ или РКН), временной промежуток запуска, район старта и планируемое направление полета.

Также предусмотрено обязательное четкое оповещение пилотов и моряков в зонах падения — по международным стандартам.

Ранее КНДР провела запуск ракеты в сторону Японского моря. На фоне этого в Южной Корее созвали экстренное совещание по безопасности.