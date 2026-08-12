Трамп сделал откровенное признание по Ирану

Трамп заявил, что не верит Ирану Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не доверяет представителям Ирана. Об этом глава Белого дома сообщил в беседе с журналистами на военной базе Эндрюс.

«Я не доверяю Ирану. С чего вы взяли? Вы хотите сказать, что я доверяю Ирану? Я самый последний человек, который станет доверять Ирану. Они мне постоянно лгали!» — признался Трамп.

При этом американский президент выразил уверенность, что Вашингтон имеет «весьма выигрышное положение» в отношении иранского вопроса.

Кроме этого, Трамп заявил о своем желании баллотироваться на третий президентский срок, однако признал, что законы США в этом вопросе крайне строги.

Также американский глава подтвердил факт своего вылета из Турции в начале июля на другом самолете, а не на президентском лайнере. Решение было принято по рекомендации Секретной службы США, пояснил Трамп.