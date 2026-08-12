Россиян предупредили о блокировке банковских переводов с 1 марта: какие операции попадут под запрет

Герасимов: банковский перевод могут заблокировать из-за неофициальной прошивки Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 марта 2027 года банковские переводы в России могут быть заблокированы по ряду причин. Это может произойти в случае, если они совершаются с устройств с устаревшей версией ОС, модифицированными или неофициальными прошивками. Об этом сообщил РИА Новости руководитель отдела информационной безопасности Sitronics Group Артем Герасимов.

«Да, так как устаревшие версии операционных систем часто содержат известные неисправленные уязвимости, которые активно используются злоумышленниками», — сказал эксперт.

Он добавил, что блокировка также может последовать из-за модифицированных прошивок или неофициальных сборок ОС, поскольку это повышает риск взлома устройства и может расцениваться как фактор опасности.

При этом эксперт отметил, что банки не могут сканировать смартфоны клиентов, но защита их приложений обнаруживает косвенные признаки взлома устройства.

Чтобы избежать блокировки, эксперт советует использовать только официальные банковские приложения, обновлять ОС и биометрию.

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