В МВД перечислили способы, как безопасно хранить сбережения

МВД: безопасно хранить сбережения поможет диверсифицирование Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

В МВД советуют не хранить все сбережения в одном месте и диверсифицировать способы хранения денег. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

«Рекомендуется диверсифицировать способы хранения: не держать все накопления на одной банковской карте или исключительно в наличной форме», — пояснил собеседник агентства.

Выбор между хранением наличных в сейфе дома и банковским вкладом относится к сфере гражданско-правовых отношений и является личным делом каждого гражданина, уточнили в ведомстве.

По данным МВД, средства, размещенные в банках, защищены многоуровневой системой безопасности, включая страхование вкладов.

В свою очередь юрист Артур Леер рассказал, что вернуть долг без расписки можно в том случае, если есть электронная переписка. Однако сообщения до обращения в суд должны быть заверены у нотариуса.