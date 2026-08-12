В Германии фиксируют сотни БПЛА над военными объектами: наблюдались даже рои дронов

RND: в ФРГ зафиксировали сотни подозрительных дронов над военными объектами Фото: REUTERS.

Сотни подозрительных беспилотников фиксировались якобы в последние несколько лет над военными объектами Германии. Наблюдались также, как утверждается, целы рои дронов. Об этом со ссылкой на неназванный источник в бундесвере сообщает медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

«В общей сложности за последние годы зарегистрировано несколько сотен предполагаемых пролетов беспилотников над военными зонами. Эти сообщения касаются преимущественно отдельных дронов, но иногда фиксируются и рои», - отметил собеседник агентства.

Есть и другие угрозы для ФРГ, утверждает источник. Это и саботаж, и шпионаж, и фейковые новости.

Накануне в Ганновере аэропорт временно прекращал свою работу более чем на два часа из-за неопознанного беспилотника. В аэропорту также были перенесены несколько запланированных вылетов и посадок. Еще один грузовой самолет вынужденно изменил свой маршрут.

Ранее KP.RU сообщал, что в аэропорту Лейпцига/Галле был обнаружен дрон с самодельным взрывным устройством. БПЛА заметили рядом с украинским грузовым самолетом.