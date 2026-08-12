NORAD: военные перехватили самолёт над городом в Огайо, который посетил Трамп Фото: REUTERS.

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило о перехвате самолета, нарушившего бесполетную зону над городом Женева в штате Огайо. Ранее там находился президент США Дональд Трамп.

«Истребители F-16 NORAD перехватили сегодня самолет авиации общего назначения, нарушивший временные ограничения на полеты над городом Женева, штат Огайо», — следует сообщение командования в соцсети Х.

Отмечается, что самолет был благополучно выведен из зоны с ограничениями.

Президент США прибыл в штат Огайо для участия в спортивных мероприятиях для молодежи. Они проводились в рамках торжеств по случаю 250-й годовщины независимости Соединенных Штатов.

Ранее в небе над гольф-клубом, где президент США проводил уик-энд, были также перехвачены несколько самолетов силами истребителей.