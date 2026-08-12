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НовостиВ мире12 августа 2026 3:08

«Я бы с удовольствием»: Трамп высказался о третьем президентском сроке

Трамп признал, что закон не позволяет ему идти на третий срок
Анастасия СУТОРМИНА
Трамп признал, что закон не позволяет ему идти на третий срок

Трамп признал, что закон не позволяет ему идти на третий срок

Фото: REUTERS.

Американское законодательство не позволяет нынешнему президенту США Дональду Трампу оставаться у власти после 2028 года. Хотя многие граждане просят его. Об этом на брифинге сообщи сам глава Белого дома.

«Закон на этот счет очень строг. Я бы с удовольствием баллотировался, но закон выражен очень четко. Меня спрашивают абсолютно все, даже сегодня вечером на мероприятии они скандировали: 2028! Понимаете, все хотят, чтобы я это сделал, но закон очень строг», - отметил Трамп.

Накануне президент США Дональд Трамп высказался насчет того, кто может стать следующим главой Белого дома. Этим человеком, отметил глава Белого дома, мог бы стать он сам. И нескомно добавил: кто бы ни стал следующим президентом, он будет приписывать себе заслуги за то, чего добился Трамп.

Ранее KP.RU сообщил, что сейчас в СМИ разгораются споры по поводу приемника Трампа. Журналисты не исключают, что следующим президентом США будет нынешний вице-президент Джей ди Вэнс.