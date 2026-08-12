«Я бы с удовольствием»: Трамп высказался о третьем президентском сроке

Трамп признал, что закон не позволяет ему идти на третий срок Фото: REUTERS.

Американское законодательство не позволяет нынешнему президенту США Дональду Трампу оставаться у власти после 2028 года. Хотя многие граждане просят его. Об этом на брифинге сообщи сам глава Белого дома.

«Закон на этот счет очень строг. Я бы с удовольствием баллотировался, но закон выражен очень четко. Меня спрашивают абсолютно все, даже сегодня вечером на мероприятии они скандировали: 2028! Понимаете, все хотят, чтобы я это сделал, но закон очень строг», - отметил Трамп.

Накануне президент США Дональд Трамп высказался насчет того, кто может стать следующим главой Белого дома. Этим человеком, отметил глава Белого дома, мог бы стать он сам. И нескомно добавил: кто бы ни стал следующим президентом, он будет приписывать себе заслуги за то, чего добился Трамп.

Ранее KP.RU сообщил, что сейчас в СМИ разгораются споры по поводу приемника Трампа. Журналисты не исключают, что следующим президентом США будет нынешний вице-президент Джей ди Вэнс.