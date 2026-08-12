В Белгородской области от атак ВСУ с 2022 года погибли более 620 мирных жителей

Шуваев сообщил о 622 погибших в Белгородской области при атаках ВСУ Фото: REUTERS.

С февраля 2022 года в результате атак ВСУ на Белгородскую область погибли 622 человека, в том числе 27 детей. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

"Украинские и западные боевики убили 622 белгородцев, в том числе 27 детей. Ранено 4 737 человек, из них 277 детей", - сказал чиновник в интервью ТАСС.

Шуваев уточнил, что только с начала 2026 года погибли 191 мирный житель, включая четырех детей. По его словам, более 5,6 тысяч жителей Белгородской области, потерявших жилье из-за атак, получили выплаты.

Ранее киевский режим атаковал Татарстан. В результате ударов украинских дронов по Нижнекамску погибли 13 человек, еще 78 получили ранения. Глава региона Рустам Минниханов добавил, что семьям погибших выплатят по 2 млн рублей.

Как сообщал KP.RU , в России проработают комплекс мер поддержки для предпринимателей, чей бизнес пострадал в результате атак ВСУ на логистические объекты. Соответствующее поручение ведомствам дал вице-премьер РФ Александр Новак.