На Западе заметили отчаяние Зеленского: Украина не готова к тому, что случится зимой

IntelliNews: дефицит энергомощностей на Украине может вырасти в два раза Фото: REUTERS.

Зимой дефицит энергетических мощностей на Украине может вырасти почти вдвое. Об этом проинформировало агентство IntelliNews. Как отмечают авторы статьи, украинские власти не понимают, как справиться со сложившейся ситуацией.

«Неудивительно, что в голосе Владимира Зеленского начали звучать нотки отчаяния. Он упоминает баллистические ракеты почти каждый день. <…> Ведь одно прямое попадание российской баллистической ракеты может сравнять с землей целую электростанцию», — говорится в материале.

Согласно данным издания, если Россия выведет из строя еще хотя бы половину оставшихся энергомощностей, дефицит может возрасти почти до 10 ГВт.

Авторы статьи также отметили, что украинские власти пытаются компенсировать нехватку за счет распределенной генерации, однако это «лишь капля в море».

Тем временем киевский главарь заговорил о тяготах предстоящей зимы на Украине. Владимир Зеленский признал, что в стране почти не осталось целых тепловых электростанций.

Кроме этого, с 1 августа на Украине разрешили повысить на 25% тариф на передачу электроэнергии.