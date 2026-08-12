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НовостиОбщество12 августа 2026 3:41

"Калашников" рассказал о самом востребованном автомате в зоне СВО

Лушников заявил, что АК-12 повысил точность стрельбы на 20%
Мария ПАНЮТИНА
АК-12 повысил точность стрельбы на 20% Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

АК-12 повысил точность стрельбы на 20% Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Автомат АК-12 демонстрирует примерно на 20% более высокую кучность стрельбы по сравнению с предыдущими модификациями АК-74. Об этом сообщил глава концерна "Калашников" Алан Лушников.

Глава концерна уточнил, что одним из ключевых преимуществ АК-12 стала конструкция, позволяющая повысить точность стрельбы. В частности, цевье и ствол автомата конструктивно разделены.

"То есть это вывешенный ствол, на него нет нагрузки, что дает возможность улучшить точность и кучность в среднем на 20% по сравнению с тем, что было достигнуто в предыдущих версиях. Это очень серьезный результат", - сказал он для ТАСС.

Лушников отметил, что автомат АК-12 образца 2023 года является наиболее востребованным в зоне специальной военной операции.

Ранее KP.RU сообщал, что парк авиационной техники российских Военно-воздушных сил практически полностью обновлен. Заместитель главкома ВКС России Сергей Кобылаш добавил, что доля современных самолетов и вертолетов приближается к 100%.