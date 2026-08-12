Россиянам объяснили, могут ли «сгореть» дни неиспользованного отпуска

Работодатель обязан компенсировать накопленные дни отпуска при увольнении Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Неотгулянные дни отпуска могут накапливаться в течение нескольких лет. Однако при увольнении работодатель обязан полностью их компенсировать. Об этом РИА Новости сообщила директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.

«Отпуск это не просто "перерыв в работе", а законное право каждого сотрудника. Неиспользованные дни отпуска не могут "сгорать". Они могут копиться много лет, и при увольнении работодатель обязан полностью их компенсировать», — объяснила эксперт.

По словам эксперта, работодатель не имеет права оставлять человека без отпуска дольше двух лет. Любые попытки не включать его в график или задерживать отдых является прямым нарушением трудовых прав.

Адвокат Надежда Борзенко ранее перечислила случаи, когда работодатель не может уволить сотрудника.