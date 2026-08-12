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НовостиОбщество12 августа 2026 4:03

Россиянам объяснили, могут ли «сгореть» дни неиспользованного отпуска

Работодатель обязан компенсировать накопленные дни отпуска при увольнении
Анна ПЕТРОВА
Работодатель обязан компенсировать накопленные дни отпуска при увольнении

Работодатель обязан компенсировать накопленные дни отпуска при увольнении

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Неотгулянные дни отпуска могут накапливаться в течение нескольких лет. Однако при увольнении работодатель обязан полностью их компенсировать. Об этом РИА Новости сообщила директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.

«Отпуск это не просто "перерыв в работе", а законное право каждого сотрудника. Неиспользованные дни отпуска не могут "сгорать". Они могут копиться много лет, и при увольнении работодатель обязан полностью их компенсировать», — объяснила эксперт.

По словам эксперта, работодатель не имеет права оставлять человека без отпуска дольше двух лет. Любые попытки не включать его в график или задерживать отдых является прямым нарушением трудовых прав.

Адвокат Надежда Борзенко ранее перечислила случаи, когда работодатель не может уволить сотрудника.