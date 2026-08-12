США поблагодарили Путина за помилование американца Гилмана

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что американская сторона признательна лидеру России Владимиру Путину за решение помиловать гражданина Америки Роберта Гилмана по гуманитарным соображениям.

"Мы благодарим президента Путина за помилование Роберта по гуманитарным соображениям и за личное участие в этом процессе", - написал Уиткофф в сициальной сети X.

Напомним, бывший морской пехотинец в 2022 году был приговорен к семи годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его осудили за нападение на силовиков.

Как сообщал KP.RU, освобожденного из тюрьмы в России Гилмана планируют отправить в Техас. Бывшего морпеха поместят в военный госпиталь США. Там американцу проведут полное обследование, чтобы изучить состояние здоровья для дальнейшего лечения.