Освобожденного в России экс-морпеха Гилмана отправят на лечение в Техас

Гилман пройдет медицинское и психологическое обследование в военном госпитале в Техасе. Фото: Михаил Сергеев/ТАСС

Освобожденного из тюрьмы в России американского экс-морпех Роберта Гилмана планируют отправить в Техас, где он будет проходить лечение. Об этом заявили ТАСС в правозащитной организации Global Reach, которая содействовала его освобождению.

Как отметили в организации, Гилмана поместят в военный госпиталь США. Там ему проведут полное обследование, чтобы изучить детально его состояние для дальнейшего лечения.

«Роберт направляется в военный госпиталь <...>, где пройдет медицинское и психологическое обследование и лечение. Его семья уже вылетела в Техас, включая мать, которая находилась в России, пытаясь навестить его в больнице», - указано в заявлении.

Напомним, что Гилман был освобожден на гуманитарной основе. Как заявлял глава Белого дома Дональд Трамп, до этого момента он провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Президент РФ решил согласиться с доводами Трампа и отпустить Гилмана на родину, чтобы тот смог вылечиться. Причем глава государства не просил у Вашингтона взамен освободить своих граждан в США.