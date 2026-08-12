В Новороссийске после атаки ВСУ обрушился надземный путепровод Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Новороссийске в результате атаки беспилотников ВСУ произошло обрушение конструкции надземного путепровода на улице Магистральной. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

"На улице Магистральной в результате атаки БПЛА произошло обрушение надземного путепровода. Движение автотранспорта перекрыто", - написал чиновник в мессенджере Max.

Кравченко рекомендовал водителям воспользоваться альтернативными маршрутами. Городские службы принимают необходимые меры для устранения последствий происшествия и восстановления движения.

Ранее KP.RU сообщал, что в результате ночного налета ВСУ на Новороссийск пострадали люди. По данным оперштаба, были повреждены шесть жилых домов и коммерческое здание. В поселке Волна фрагменты беспилотника упали во дворе частного дома, ранен мирный житель.