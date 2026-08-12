ВСУ атаковали Новороссийск: пострадали люди и жилые дома, не ходит общественный транспорт

Дроны ВСУ повредили шесть жилых домов в Новороссийске, есть пострадавшие Фото: REUTERS.

Обломки беспилотников ВСУ после отражения атаки упали на территории Новороссийска. Они повредили шесть жилых домов, пострадали люди. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

"Новороссийске обломки БПЛА попали в шесть жилых домов, коммерческое здание и на территорию строительной площадки. По предварительной информации, есть пострадавшие", - говорится в сообщении в мессенджере Max.

По данным ведомства, еще один человек пострадал в поселке Волна Темрюкского района. Там фрагменты беспилотника упали во дворе частного дома. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

После повреждения жилых домов в Новороссийске власти развернули пункт временного размещения. Он находится на базе школы №32 в Восточном районе по адресу: улица Первомайская, 7А. Жители пострадавших домов могут обратиться туда за помощью и временным укрытием.

Глава города Андрей Кравченко уточнил, что на фоне угрозы ракетной атаки в городе временно приостановили работу общественного транспорта. Движение по маршрутам возобновят после отмены сигнала и стабилизации обстановки.

Ранее были введены ограничения на автомобильное движение в Краснодарском крае. Проезд в сторону Геленджика перекрыт от пересечения Сухумского шоссе и улицы Карьерной, в направлении Новороссийска - со стороны Кабардинки.

Как сообщил KP.RU, ВСУ ударили по Севастополю. Силами противовоздушной обороны было сбито 30 дронов. Губернатор Михаил Развожаев отметил, что в Балаклаве в трех многоквартирных и пяти частных домах разбиты окна, есть и другие повреждения.

На Белгородскую область был совершен налет в ночь на 12 августа. При атаке украинского FPV-дрона погиб мирный житель. По данным оперштаба, беспилотная опасность была объявлена в нескольких муниципальных округах региона.

Также киевский режим беспилотниками атаковал Воронежскую область. По данным губернатора Александра Гусева, в результате ударов погиб один человек, еще два получили ранения.

Чиновник добавил, что обломки дрона вызвали возгорания на двух складах в Новоусманском районе. На одном объекте пожар удалось ликвидировать на площади 16 тысяч кв. м, на втором - на площади 75 тысяч кв. м.