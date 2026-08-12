FT: Джей Ди Вэнс призвал Зеленского прекратить удары по нефтяным танкерам

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Владимира Зеленского прекратить удары по нефтяным танкерам в российских портах, сообщает Financial Times со ссылкой на украинские официальные лица и другие источники, знакомые с ситуацией. Причиной стала обеспокоенность Вашингтона тем, что атаки Киева на суда у Новороссийска дестабилизируют рынки и наносят ущерб американским Chevron и ExxonMobil.

31 июля в ходе телефонного разговора Вэнс попросил Зеленского остановить обстрелы танкеров, перевозящих казахстанскую нефть. С тех пор, как пишет газета, Украина не наносила ударов по танкерам вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Киев согласился на просьбу администрации Трампа, поскольку добивается от США лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot, заявил источник FT, знакомый с ситуацией.

Вопрос поставок Patriot остается ключевым для Украины. Ранее украинский историк Марта Гавришко заявила, что Киев не получит от США лицензию на производство этих ракет. Причиной она назвала «легендарные проблемы коррупции». По ее словам, учитывая масштабы коррупции, возникает вопрос, как долго секретные технологии Patriot останутся в безопасности.