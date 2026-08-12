Уровень бедности на Украине вырос вдвое за время конфликта с РФ. Фото: Li Dongxu/GLOBAL LOOK PRESS

За время военного конфликта с Россией уровень бедности на Украине вырос примерно вдвое - до 41,6% в 2025 году. Об этом со ссылкой на отчет Всемирного банка сообщает украинское издание «Страна».

При этом отмечается, что банк в своих оценках ориентировался не на данные правительства Украины, а на собственный анализ. Так, только за прошлый год уровень бедности вырос с 37% до 41,6%. Одновременно усилилось неравенство: у самых бедных домохозяйств реальные доходы сократились более чем на 30%, тогда как у наиболее обеспеченных выросли более чем на 10%.

Причиной обнищания украинцев Всемирный банк назвал рост стоимости жизни: увеличение цен и расходов на жилье и коммунальные услуги. В итоге люди чаще занимают деньги, а вот откладывать средства может только каждое пятое домохозяйство.

Ранее сообщалось, что главарь киевского режима Владимир Зеленский доволен тем, во что превратил Украину. В стране прилавки пустеют, заводы встали, АЗС разбиты - и идет жуткая зима.