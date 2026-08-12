Экс-главе продовольственного управления МО Таразевичу предъявили обвинение Фото: Shutterstock.

Бывшего начальника продовольственного управления Минобороны полковника Виктора Таразевича обвинили в масштабном хищении бюджетных средств при поставках мясных консервов. Согласно материалам дела, в 2024–2025 годах фигуранты обманным путем похитили деньги, выделенные на госконтракты для нужд армии. Об этом пишет РИА Новости.

Ущерб государству составил не менее 700 миллионов рублей. По уголовному делу проходят шесть человек, включая руководителей коммерческих структур и технологов. Суд арестовал Таразевича, а двое соучастников объявлены в розыск.

Напомним, в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при поставках продовольствия для нужд Минобороны РФ наложен арест на имущество и активы предпринимателя Дмитрия Мизгиря. Речь идет о нескольких сотнях миллионов рублей.