Паром со 114 пассажирами загорелся у берегов Бали Фото: REUTERS.

В Ломбокском проливе загорелся пассажирский паром KM Putri Yasmin, следовавший с индонезийского острова Бали на Ломбок. Инцидент произошел ранним утром в среду, 12 августа. Об этом пишет Reuters.

Судно вышло из порта Падангбай, направляясь в порт Лембар. На его борту находились 114 пассажиров и 17 членов экипажа. К спасательной операции привлекли более 200 сотрудников экстренных служб.

Часть людей была оперативно эвакуирована с горящего судна. По данным местных СМИ, все пассажиры находятся в безопасности и серьезно не пострадали. Причины возгорания парома в настоящий момент устанавливаются властями.

Напомним, в начале августа начался пожар на пароме у острова Мадура в Индонезии. На борту находился 271 человек, включая пассажиров и членов экипажа. Спасателям удалось эвакуировать 225 из них.