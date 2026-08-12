ВС РФ поразили базу ГСМ в порту Одесса, обеспечивавшую топливом ВСУ Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы (ВС) России продолжают наносить удары по морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ночью ВС России высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности поразили в порту Одессы базу горюче-смазочных материалов, обеспечивавшую топливом подразделения противника, сообщило Министерство обороны РФ 12 августа.

В Минобороны России неоднократно подчеркивали, что российские военные наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры, предприятиям оборонно-промышленного комплекса и другим целям, используемым для нужд ВСУ.

Накануне Минобороны РФ сообщило об ударах по трем ключевым объектам инфраструктуры Украины, работавшим в интересах ВСУ. В Киеве был поражен транспортно-логистический центр «Киев-3» площадью около 50 тысяч квадратных метров, а также терминал «Новой почты», использовавшийся для хранения и распределения товаров двойного назначения. Также в подконтрольном Киеву Запорожье нанесен удар по металлургическому комбинату «Запорожсталь».