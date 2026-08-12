Три человека, включая двух работников ЗАЭС пострадали из-за атаки на Энергодар Фото: Олег АДАМОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Три человека, включая двух работников электроцеха Запорожской АЭС, пострадали в результате атаки ВСУ 11 августа в промзоне Энергодара. Об этом сообщили в Telegram-канале ЗАЭС.

Сотрудники станции в этот момент шли выполнять необходимые работы.

«Коллеги направлялись на место для восстановления энергоснабжения объектов промышленной зоны, поврежденного в результате предыдущих атак ВСУ», — говорится в публикации.

Один из работников станций в настоящее время находится в тяжелом состоянии.

Накануне директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что интенсивность атак украинских беспилотников в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в последние недели остается высокой. Никаких оснований говорить о снижении уровня опасности на сегодняшний день нет.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) увидело «реальную угрозу» крупной ядерной аварии на Запорожской атомной электростанции (АЭС) после очередного террористического обстрела ВСУ атомной станции.