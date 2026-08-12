Названы самые подешевевшие за месяц продукты Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

По итогам июля 2026 года помидоры возглавили рейтинг самых подешевевших продуктов в России, упав в цене почти на 13%. Об этом сообщили в «Руспродсоюзе», передает РИА Новости.

По данным экспертов, к началу августа средняя розничная стоимость томатов сократилась на 12,7% за месяц. При этом в «Руспродсоюзе» отметили общую тенденцию к удешевлению овощей борщевого набора.

В список продуктов, ставших более доступными для граждан, также вошли другие сезонные овощи: огурцы подешевели на 10,3%, капуста — на 7,5%, картофель — на 6,7%, а репчатый лук сбавил в цене 4,3%.

Ранее в аналитическом центре Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) сообщили, что в июле 2026 года сливочное масло, свинина и рис показали наибольшее снижение цен среди социально значимых продуктов. Всего розничные цены уменьшились в 14 из 25 категорий базовых товаров.