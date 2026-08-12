Лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что реакция немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung на вопрос своего журналиста о том, как помочь Украине «убить больше россиян», продемонстрировала нацистскую сущность современной Европы. В своей статье для ИС «Вести» он отметил, что редакция FAZ не увидела ничего плохого в вопросе об убийстве россиян, но при этом отрицает, что это позиция издания.

«Двусмысленным следует считать не вопрос Михаэля Мартенса, а ответ редакции FAZ, которая честно призналась, что ничего плохого в этом массовом убийстве не видит, но почему-то отрицает, что это редакционная позиция газеты», - говорится в статье Медведчука.

Инцидент произошел на совместной пресс-конференции Владимира Зеленского и Александра Вучича в Белграде. Журналист Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских». Позднее редакция FAZ попыталась дистанцироваться от скандального заявления своего сотрудника, выразив сожаление по поводу «неоднозначной формулировки» и заверив, что подобные высказывания не отражают позицию издания.

Ранее внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен осудила немецкого журналиста за слова о русских.