Учёные решили выращивать миниатюрные человеческие органы: зачем они нужны Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

В Кембридже запускают масштабный проект по выращиванию миниатюрных копий человеческих органов. Эта технология призвана улучшить тестирование лекарств и сократить использование подопытных животных в научных экспериментах. Об этом пишет The Guardian.

Ученые намерены создавать крошечные фрагменты тканей из клеток пациентов британской Национальной службы здравоохранения. Эти образцы помогут медикам понять, как одно и то же заболевание протекает по-разному у разных людей, чтобы подбирать максимально эффективное лечение. Исследователи убеждены, что такой подход окажется точнее, чем традиционные испытания на животных, которые часто дают сбои.

Клинический профессор Маттиас Зильбауэр из Кембриджского института стволовых клеток пояснил, что полностью отказаться от животных в ближайшее время не выйдет, но значительно сократить их использование вполне реально. По его словам, многие болезни у человека либо не встречаются у животных, либо протекают совершенно иначе. Он подчеркнул, что ученым нужны тесты, способные показать эффективность терапии для конкретного пациента, а мышь этого дать не может.

Стоит отметить, что исследователи уже больше десяти лет выращивают подобные структуры, называемые органоидами. Фрагменты размером менее миллиметра достоверно имитируют реакции полноценных органов на болезни и препараты. Используя их, специалисты могут на ранней стадии отсеивать неэффективные лекарства и изучать, способны ли новые средства обратить патологические изменения у всех пациентов или только у их части.

Ранее KP.RU рассказывал, что американский стартап собрал немало денег на очень странную инициативу. Они хотят клонировать людей ради донорских органов.