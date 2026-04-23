Людей хотят клонировать «на запчасти»: Американский стартап уже собрал миллионы долларов на сомнительную затею

Фото: andriano.cz/Shutterstock/Fotodom

Тревогу подняли ученые престижного Массачусетского технологического института: они вникли в подробности деятельности не слишком афиширующей себя компании R3 Bio. И ужаснулись. Планы этого калифорнийского стартапа получили финансирование. А они - эти планы - подразумевают клонирование людей. Конкретно доноров, у которых будут изымать внутренние органы, чтобы пересаживать их «заказчикам». Инвесторов уже трое, включая миллиардера Тима Дрейпера – одного из пионеров венчурного бизнеса в США. Несколько миллионов долларов они уже вложили.

Безмозглые в буквальном смысле

Человечество давно пугает себя мрачной перспективой: мол, рано или поздно алчные ученые начнут клонировать богатых людей «на запчасти». И медики всегда смогут взять молодые и здоровые органы «копий» взамен тех, которые пришли в негодность у «оригиналов» от старости или болезней. Мол, их генетическая идентичность сведет к минимуму риск отторжения – пересаженное будет хорошо приживаться. Как родное.

Фантастические романы и фильмы изобилуют соответствующими сюжетами, часто отягощенными душещипательными историями про влюбленные друг в друга мужских и женских клонов. Они сбегают из лагерей, в которых злодеи их принудительно содержат, пока не отправят на убой.

В реальной жизни клонирование людей «на органы» отделено от воплощения не только законодательными запретами, но и неприступной пока «стеной» общественного мнения - этическими соображениями. «Новаторы» же нашли лазейку, позволяющую не мучиться угрызениями совести, разбирая на запчасти людей, обладающих сознанием.

Речь идет о внедрении, если так можно выразиться, «рационализаторского предложения», которое, по мнению, основателей старапа, уберет с пути создания «мастерских по ремонту человеческих тел», как минимум, моральные препятствия.

Изощренная хитрость в том, чтобы выращивать клонов безмозглыми в буквальном смысле. А таких, лишенных какого-либо сознания существ, как будто можно уже и не жалеть. Не плачем же по свиньям, чьи органы пробуют пересаживать людям в экспериментах по так называемой ксенотрансплантации. Но тут, конечно, есть серьёзный этический барьер - люди в любом случае остаются людьми. Даже если у них нет мозга физически.

Мрачный путь к бессмертию

Веру энтузиастов в грядущий успех новаторских «ремонтных мастерских», на роль которых, по сведениям MIT, уже претендуют несколько компаний, подпитывают реальные кошмары природы. Иной раз она самопроизвольно создает людей без мозгов – младенцев с так называемой гидранэнцефалией. При этой редкой аномалии полностью отсутствуют оба полушария головного мозга. Несчастные не погибают сразу – при надлежащем уходе некоторые доживают до 20 лет.

По слухам, которые циркулирующим вокруг не слишком афишируемых, а то и подпольных, исследований, отредактировав гены растущего клонированного эмбриона определенным образом, можно спровоцировать гидранэцефалию искусственно.

Клонирование людей «на органы» отделено от воплощения не только законодательными запретами, но и неприступной пока «стеной» общественного мнения - этическими соображениями. Фото: Ground Picture/Shutterstock/Fotodom

«Новаторы» начали с мышей, продолжить намерены обезьянами, чтобы в конце концов сосредоточиться на людях. Созданными уже безмозглыми мышами R3 Bio и соблазняет инвесторов.

Пока нет искусственных утроб, вынашивать клонированные эмбрионы будут специально нанятые женщины (и вот она, еще одна этическая проблема). А на перспективу предусмотрена совсем уж сюрреалистическая практика: безмозглые самки станут спариваться с безмозглыми самцами и рожать безмозглый приплод, который со временем и сам продолжит размножаться. Как животные на фермах.

Одно тело хорошо, а несколько лучше

Планы, подразумевающие «клонирование на органы» поддерживают главным образом те, которых привлекает перспектива прожить как можно дольше, что-нибудь с собой сделав. Они – так называемые виталисты - рассчитывают, что, заменяя старые органы на новые (своими же, по сути, - от собственного клона) удастся достичь долголетия. А то и бессмертия.

Не исключено, что, ремонтируя внутренности, и внешний вид получится «освежать»: молодые органы будут омолаживать весь организм – в том числе и лицо. Хотя и его, в принципе, можно пересадить.

В дальнейшем, если ученые преуспеют и общество на такое согласится, можно будет рассчитывать и на более продвинутую опцию – на полную замену тел. Старые головы будет отрезать от поживших тел и пришивать молодым здоровым клонам.

В MIT прознали, что не так давно «новаторов» консультировал итальянский хирург Серджио Канаверо, который в свое время грозился провести операцию по трансплантации человеческой головы, но так и не сдержал обещания. Они интересовались, можно ли пересадить «взрослую» голову ребенку 2-3 лет.

Из ответа хирурга следовало, что придется подождать пока клону исполнится хотя бы 14 лет, чтобы голова, отрезанная от старого тела, стала биомеханически совместима с новым.

Виталисты рассчитывают, что, заменяя старые органы на новые, им удастся достичь долголетия. А то и бессмертия. Фото: Quality Stock Arts/Shutterstock/Fotodom

Кстати, сейчас в так называемых криобанках, имеющиеся в разных странах мира, размещены сотни голов, скончавшиеся владельцы которых в надежде на новые – хоть какие-нибудь – тела, завещали хранить свои головы. А кто-то одни мозги в глубоко замороженном виде в емкостях с жидким азотом при температуре порядка минус 196 градусов. Ученые тем временем учатся их безопасно размораживать. Чтобы не испортить. Экспериментируют опять же с мышами, но весьма успешно, сохраняя функциональную активность тканей – пока правда частично.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Они первыми столкнутся с новыми болезнями

Знаменитую овечку Долли удалось клонировать лишь с 277-ой попытки. Только один эмбрион развился в здорового ягненка, который по факту всё равно был химерным (не абсолютно точной копией «оригинала» - Ред). Долли потом всю жизнь просто страдала заболеваниями. Хотим ли мы вырастить больной орган, пусть и в теле без мозгов? Ужасный какой-то стартап, если честно, - поделилась мнением с KP.RU Валерия Цвелая, доцент Центра образовательных программ Физтех-школы биологической и медицинской физики:

- Известно, что даже однояйцевые близнецы не являются абсолютно совместимыми по пересадке органов. Не говоря уже о клонах. Не существует надёжного способа обмануть наш иммунитет.

В целом, стратегия «замены деталей», включая целые тела, игнорирует тот факт, что мозг, сосуды и соединительная ткань стареют неизбежно, и трансплантация головы или пересадка всего набора органов не решает проблему нейродегенерации, сосудистой жёсткости и метаболического старения, - прокомментировал KP.RU Михаил Слотвицкий, старший научный сотрудник лаборатории экспериментальной и клеточной медицины МФТИ. - Даже если пациенту удастся продлить жизнь до 150-200 лет, мне кажется, ему первым придётся столкнуться с новыми формами нейродегенеративных заболеваний, исход которых будет неизвестен. Это ли не ужас? Сами же опасные и неэтичные исследования шокируют. Но остановить такую «подпольную науку» невозможно. Стороннему наблюдателю она помогает понять, почему современные исследования всё больше фокусируются на глубоком понимании того, как функционирует наш организм, на повышении качества жизни. Также это напоминает, что политика этического одобрения и открытых публикаций не тормозит науку, а наоборот, способствует её развитию.

СПРАВКА «КП»

В 1998 году в Париже 19 стран подписали Протокол о запрете клонирования человека. Россия, Китай и США не присоединилась к Протоколу. Но у нас с 2002 года действует Федеральный закон «О временном запрете на клонирование человека».

Российский закон определяет клонирование человека, как «создание человека, генетически идентичного другому живому или умершему человеку, путем переноса в лишенную ядра женскую половую клетку ядра соматической клетки человека».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Клонирование мамонта невозможно. Но есть шанс «оживить» пещерного льва!

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Таких берут в космонавты! Как люди попадают в звёздный отряд