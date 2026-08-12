Politico: планы фон дер Ляйен по приему Украины в ЕС могут сорваться. Фото: Press Service Of The President O/GLOBAL LOOK PRESS

Запланированный Урсулой фон дер Ляйен быстрый прием Украины и других стран-кандидатов может не состояться. И произойдет это, если главе ЕК не удастся убедить все страны ЕС одобрить новые правила расширения. Об этом со ссылкой на источники сообщает Politico.

«Несмотря на то что фон дер Ляйен неоднократно настаивала на том, что расширение является геополитической необходимостью, она рискует возглавить самый продолжительный в истории период без приема новых членов, если ей не удастся разблокировать процесс до окончания ее полномочий в 2029 году», - пишет издание.

Журналисты отмечают, что план ЕК по приему новых членов странами Европы представят на саммите 15 октября.

На этом фоне в Европы возникла проблема куда сложнее - Европейская комиссия не может определить, кто в итоге будет платить за кредит Украине на 90 миллиардов евро. В настоящее время невозможно определить ни размер субсидии на покрытие долговых расходов, ни сумму, ни даже то, будет ли этот инструмент вообще использоваться в бюджетном процессе на 2027 год.

Весной этого года Польша пообещала Украине помочь с вступлением в Евросоюз. Напомним, главарь киевского режима Владимир Зеленский потребовал от ЕС гарантий. Он захотел, чтобы Киев стал членом альянса в 2027 году.