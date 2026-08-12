Умер Хироши Окуда, бывший президент Toyota

Хироши Окуда занимал пост президента компании с 1995 по 2006 год Фото: EAST NEWS.

Умер Хироши Окуда, бывший глава японского автогиганта Toyota. Печальную новость подтвердило национальное информационное агентство Kyodo News. Ему было 93 года.

Хироши Окуда занимал пост президента компании с 1995 по 2006 год. Он вошел в историю как первый руководитель Toyota почти за три десятилетия, который не принадлежал к знаменитой семье-основателей Тойода.

Эпоха его управления пришлась на непростой период низкого экспорта. Бизнесмен сделал ставку на активное создание производственных мощностей за рубежом. Эта стратегия в итоге принесла плоды и обеспечила рост продаж как внутри Японии, так и на международных рынках.

Помимо экспансии на зарубежные рынки, Окуда сыграл ключевую роль в техническом развитии марки. Именно он продвигал разработку модели Prius с бензиново-электрическим двигателем. Выход этого автомобиля на рынок в 1997 году позволил Toyota стать пионером в области серийного производства гибридных машин.

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