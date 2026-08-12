Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что призывы к уничтожению людей по национальному признаку недопустимы и преступны. Так она прокомментировала вопрос немецкого журналиста Михаэля Мартенса об «убийствах русских».

В эфире радио Sputnik Захарова напомнила, что дед Мартенса был высокопоставленным нацистским офицером и служил в штабе верховного командования вермахта. Она подчеркнула, что уничтожение по расовому, национальному или религиозному признаку является преступлением, а заявление журналиста отражает позицию «мировой закулисы».

На совместной пресс-конференции Владимира Зеленского и Александра Вучича в Белграде немецкий журналист Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских». Позже редакция Frankfurter Allgemeine Zeitung выразила сожаление по поводу «неоднозначной формулировки» вопроса своего журналиста и поспешила заверить, что высказывания Мартинеса не отражают позицию издания.

Лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук ранее заявил, что такая реакция FAZ в очередной раз лишь подтвердила нацистскую сущность современной Европы.