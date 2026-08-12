Большинство поляков поддержали идею о депортации украинцев призывного возраста Фото: Дарья АСЛАМОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Польше более двух третей граждан выступают за высылку на родину украинских мужчин призывного возраста без официального трудоустройства. Об этом говорят результаты опроса IBRiS по заказу издания «Rzeczpospolita».

Согласно данным, 67,2% респондентов одобряют депортацию граждан Украины в возрасте 25–60 лет, находящихся в стране без легальной работы. Против меры высказались лишь 23,4% опрошенных, остальные затруднились с ответом.

Анализ результатов выявил интересные закономерности. Уровень поддержки напрямую зависит от возраста граждан. Если в самой молодой группе (18–29 лет) меру одобряют 43%, то среди пятидесятилетних поляков показатель достигает уже 80%. Кроме того, такая жесткая миграционная инициатива находит больший отклик у верующих респондентов.

Опрос проводился 7–8 августа 2026 года на фоне недавней презентации партией «Право и справедливость» (ПиС) обновленного плана миграционной политики. Депортация неработающих граждан Украины, способных к военной службе, была заявлена как один из ключевых пунктов их политической программы.

Напомним, депутат партии «Право и справедливость» Анджей Сливка призвал депортировать украинцев призывного возраста без официального трудоустройства для того, чтобы сформировать из них подразделения для отправки в ВСУ.