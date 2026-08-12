Politico: в ЕС опасаются троянского коня при ускоренном приёме новых членов. Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Европейские чиновники опасаются, что ускоренное расширение Евросоюза может привести к появлению «троянского коня» внутри сообщества. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатов.

Хотя правительства стран ЕС публично поддерживают расширение, против форсирования приёма новых членов выступают Франция, Германия и Нидерланды. Основное опасение — смена правительств в присоединившихся государствах, которая может блокировать ключевые инициативы.

«Существует причина, по которой процесс расширения занимает десятилетия. Мы боимся, что впустим "троянского коня"», — пояснил дипломат одной из скептически настроенных стран.

Еврокомиссия разрабатывает новые правила для кандидатов, которые представят лидерам ЕС 15 октября. Также Венгрия до сих пор не дала согласия на открытие переговорных кластеров по Украине и Молдавии, что вызывает давление на Будапешт. Переговоры о вступлении могут длиться годами — Черногория ведёт их уже 14 лет, а Турция — почти 21 год.

Ранее спикер сейма Польши Влодзимеж Чажастый заявил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз, если не признает Волынскую резню геноцидом польского народа. По его словам, вступление в ЕС потребует от Киева переосмысления всех аспектов своей истории, в том числе признания геноцида .