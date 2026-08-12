Захарова: оправдывающего нацизм Навроцкого нельзя считать человеком

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оправдывающих нацизм и коллаборационистов Третьего рейха нельзя считать людьми. Так она прокомментировала заявления польской стороны о превосходстве страны над Россией по ряду показателей.

В эфире радио Sputnik дипломат отметила, что президента Польши Кароля Навроцкого «за душу считать нельзя», как и тех, кто оправдывает нацизм и коллаборационистов. Захарова также напомнила, что именно СССР первой оказал помощь Польше — направлял уголь, продовольствие и энергоресурсы.

Ранее на резкие высказывания президента Польши Навроцкого в адрес россиян отреагировал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он заявил, что Польше следует вернуть территории от Штеттина до Данцига, которые для нее отвоевала Красная армия. Депутат напомнил о потерях советских войск при освобождении страны во время Второй мировой войны.