Потребление хлеба в России за 20 лет снизилось почти вдвое Фото: Ольга ЮШКОВА.

Потребление хлеба в Российской Федерации за последние 20 лет сократилось почти вдвое. По данным статистики, изученным РИА Новости, в 2025 году среднедушевое потребление составило 34,8 кг в год — минимальный показатель с 2006 года (более ранние данные не публикуются). Для сравнения: в 2006 году один россиянин съедал в среднем 62,2 кг хлеба в год.

Из них в прошлом году на пшеничный хлеб пришлось 23,7 кг, на ржаной и другие виды — 11,1 кг. В 2006 году эти показатели составляли 42,3 кг и 19,9 кг соответственно. Также на 25% снизилось потребление муки — до 13 кг на человека в год.

При этом россияне стали больше есть хлебобулочных изделий (4,7 кг в 2025 году против 4,2 кг в 2006-м) и мучных кондитерских изделий (14,2 кг против 13 кг). В статистику не включены продукты, съеденные вне дома — в столовых, школах, ресторанах и кафе.

Ранее KP.RU писал, что в первом квартале 2026 года продажи чёрной икры упали на 22%. При этом каждый второй опрошенный россиянин покупает красную икру, каждый третий — осетра, сёмгу и другую недешёвую рыбу, а 27% экономят на деликатесах вовсе.