Красная икра, осетр, хамон: Какие деликатесы могут позволить себе россияне в 2026 году

Черная икра – продукт для гурманов. Стало быть, уже далеко не все гурманы могут себе позволить сей деликатес Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На днях новость прошла по лентам – в первом квартале 2026 года почти на четверть (22%), по данным «Эвотор», упали продажи черной икры. С одной стороны, черная икра – продукт для гурманов. С другой, в прошлом году в этот же период падение было всего 12%. Стало быть, уже далеко не все гурманы могут себе позволить сей деликатес.

В связи с этим, KP.RU решил поинтересоваться у наших читателей, а какой деликатес не реже одного раза в год они покупают. Оказалось, каждый второй (50%) голосует рублем за красную икру. Каждый третий покупает изредка осетра, семгу и другую недешевую рыбу. 27% - на таких продуктах вовсе экономят. А черную икру берут лишь 5% опрошенных. Подробные результаты - в «Итогах опроса».

- То, что красная икра на первом месте по популярности, с одной стороны, логично, т. к. это традиционный праздничный продукт - именно как символ торжества и изыска, - объяснил полученные результаты глава Союза потребителей России Алексей Койтов. - С другой стороны, при текущей цене его должны опередить другие деликатесы, ведь та же «деликатесная» рыба на порядок дешевле, включая осетра (в 2-3 раза дешевле красной икры).

Удивляют ответы про фрукты, ягоды и грибы. Такие позиции сложно назвать деликатесами, поскольку они представлены в рознице большим разнообразием по разумным ценам, в отличии от мясных и морских деликатесов. Кстати, именно последние продолжают показывать самый высокий рост цен, имея ввиду в целом мясо, рыбу и морепродукты.

Каждый второй голосует рублем за красную икру Фото: Ольга ЮШКОВА.

Так, по данным Росстата, говядина и баранина за 4 года (с начала 2022 по конец 2025) выросли на 63%, похожую динамику показали кулинарные изделия из птицы (+59%), рыба (по всем позициям - свежая, охлажденная и мороженная рыба, филе, консервы выросли на 56-70%). Икра лососевая лидер роста: +80,6% за те же 4 года.

- Однако за последний год именно икра оказалась в лидерах в обратную сторону, подешевев на 4% с конца марта прошлого года по конец марта 2026 года, - добавил Алексей Койтов. - Та же картина за последний год с бараниной, которая подешевела почти на 2%. А вот рыба и мясо именно последний год показывают высокий рост (в сравнении с иными продуктами питания) +12%-16%.

Цены на сыры в последние 4 года выросли на 46%-51%. Правда, за последний год динамика - 2,4-3,3%. Грибы свежие показали схожую с сырами динамику: +48,5% за 4 года, но -0,1% за последний год. Абсолютный лидер роста в плодово-овощной и фруктовой корзине - это лимоны (+86,5% за 4 года и 32,7% за последний год). На 4-х летнем рубеже рядом бананы (+85,7%), но в последний год они даже подешевели (-10,5%).

Цены на сыры в последние 4 года выросли на 46%-51% Фото: Ольга ЮШКОВА.

- Это, конечно, не про деликатесные продукты, которые прячутся внутри каждой категории (кроме икры и лососевой рыбы), но вполне показательно, что больше всего дорожает и что при сохранении тех же темпов скоро может стать «новым видом деликатесов», - комментирует эксперт.

Итоги опроса Фото: Наиль ВАЛИУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

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