«Правило абсолютно незыблемо»: эксперты рассказали о судьбе слова «ложить»

Портал «Грамота.ру» исключил появление в словаре глагола «ложить». Фото: Iryna Kalamurza/Shutterstock/Fotodom

Недавнее закрепление в словарях разговорного варианта «махаю» наряду с традиционной нормой «машу» вовсе не означает вседозволенности в русском языке. Как сообщили в пресс-службе портала «Грамота.ру», судьба глагола «ложить» останется прежней, и его употребление по-прежнему считается грубой речевой ошибкой.

Языковеды подчеркивают принципиальную разницу между языковыми вариациями. В русском литературном языке глагол «ложить» в чистом виде не существует. При отсутствии приставки строго рекомендуется использовать глагол «класть». Ситуация меняется, только когда появляются приставки (например, положить, сложить, уложить), однако ошибкой остается употребление самого корня.

«Несмотря на общую тенденцию к либерализации некоторых языковых норм, правила для класть и положить остаются абсолютно незыблемыми. Никаких предпосылок для их пересмотра специалисты не наблюдают», — приводит ТАСС заявление пресс-службы.

Специалисты полагают, что правила для «класть» и «положить» остаются незыблемыми, даже несмотря на либерализацию некоторых норм.

Ранее советник президента РФ Елена Ямпольская заявила, что словари русского языка должны быть приведены к единообразию. Она также рассказала о работе над едиными государственными учебниками русского языка и литературы, которая ведется по поручению главы государства.