Путин прибыл на ракетный крейсер «Варяг» для наблюдения за учениями ТОФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент Российской Федерации Владимир Путин 12 августа, в среду, прибыл на ракетный крейсер «Варяг», чтобы наблюдать за ходом учений Тихоокеанского флота (ТОФ).

Верховный главнокомандующий ВС РФ на завершающем этапе учений Тихоокеанского флота заявил, что подобные манёвры необходимы для защиты интересов страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также для совершенствования всей военной составляющей РФ в этом регионе. Путин добавил, что эту работу необходимо проводить в том числе с учётом опыта СВО. Глава государства поблагодарил командующего флотом адмирала Виктора Лиина за обстоятельный доклад.

Ранее KP.RU писал, что президент России Владимир Путин прибыл в Южно-Сахалинск для участия в заключительном этапе учений Тихоокеанского флота. Манёвры, стартовавшие 4 августа под руководством командующего флотом, стали главным событием года в боевой подготовке ТОФ и проходят с участием около 60 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 13 тысяч военных в акватории Японского и Охотского морей.