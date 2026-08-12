Украинцев за рубежом начнут ставить на воинский учет при обращении в консульство Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Военнообязанные украинцы за рубежом при обращении в консульство или посольство будут автоматически поставлены на воинский учет. Без этого им не окажут консульские услуги, сообщает издание «Страна» со ссылкой на новый порядок, установленный кабмином Украины.

Согласно постановлению, если в реестре отсутствует запись о человеке, его автоматически ставят на воинский учет и формируют электронный военно-учетный документ. Консульские услуги могут быть оказаны даже при его отсутствии, если мужчина обновит данные через постановку на консульский учет. Ехать на Украину и проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) не требуется — учет ведется по зарегистрированному месту жительства или через ТЦК (аналог военкоматов на Украине). Сведения о военнообязанных будут храниться в электронном реестре весь период учета и еще 75 лет после снятия с него.

Мобилизационная кампания на Украине, длящаяся с февраля 2022 года, регулярно продлевается. В июле 2026 года Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней — до ноября 2026 года. Срок действия предыдущих указов истек 2 августа.

Ранее украинский пленный Евгений Никитин рассказал о «популярной» на Украине коррупционной схеме по выкупу призывников из мобилизационных списков. Размер взятки варьируется от 5 до 20 тыс. долларов (около 1,6 млн рублей).