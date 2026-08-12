Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире12 августа 2026 7:45

Путин: НАТО просачивается в Азиатско-Тихоокеанский регион, и это угрожает России

Путин оценил действия НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Анастасия СУТОРМИНА
Путин: НАТО просачивается в Азиатско-Тихоокеанский регион, и это угрожает России

Путин: НАТО просачивается в Азиатско-Тихоокеанский регион, и это угрожает России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

НАТО просачивается в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Об этом в ходе учений Тихоокеанского флота (ТОФ) заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил также, что планы по размещению новых вооружений в АТР несут угрозы России. Потому такие мероприятия, как учения ТОФ, нужны в том числе для защиты интересов Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Накануне президент России Владимир Путин прибыл в Южно-Сахалинск, чтобы принять участие в заключительном этапе учений Тихоокеанского флота.

В них участвуют около 60 кораблей и судов, 30 летательных аппаратов и более 13 тысяч военных. Район маневров — Японское и Охотское моря, а также северо-запад Тихого океана.