Путин: НАТО просачивается в Азиатско-Тихоокеанский регион, и это угрожает России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

НАТО просачивается в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Об этом в ходе учений Тихоокеанского флота (ТОФ) заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил также, что планы по размещению новых вооружений в АТР несут угрозы России. Потому такие мероприятия, как учения ТОФ, нужны в том числе для защиты интересов Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Накануне президент России Владимир Путин прибыл в Южно-Сахалинск, чтобы принять участие в заключительном этапе учений Тихоокеанского флота.

В них участвуют около 60 кораблей и судов, 30 летательных аппаратов и более 13 тысяч военных. Район маневров — Японское и Охотское моря, а также северо-запад Тихого океана.