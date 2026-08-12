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НовостиПолитика12 августа 2026 7:46

Путин: нет таких боевых задач, которые бы не решила морская пехота ТОФ

Путин 12 августа принял участие в учениях ТОФ и высоко оценил действия морпехов в зоне СВО
Мария СПИРИДОНОВА
Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин в ходе завершающей стадии учений Тихоокеанского флота в среду заявил, что морская пехота ТОФ способна решать любые боевые задачи.

«Нет таких боевых задач, которые не могла бы решать морская пехота», — сказал президент.

Глава государства также отметил, что морпехи в зоне специальной военной операции действуют дерзко, профессионально и героически, а флот в целом полностью справляется с поставленными задачами с учетом конфликтной обстановки в регионе.

12 августа президент принял участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Визит Владимира Путина в Южно-Сахалинск стал первым за 13 лет. Масштабные учения Тихоокеанского флота стартовали 4 августа.

А 10 августа на встрече с урбанистами в Улан-Удэ президент Владимир Путин назвал бойцов, участвующих в специальной военной операции, настоящими героями.