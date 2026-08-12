Путин заявил, что Россия не угрожает Японии, у Москвы нет претензий к Токио Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил 12 августа, в среду, что Москва не угрожает Японии и не имеет к ней никаких претензий. Об этом глава государства высказался на учениях Тихоокеанского флота.

"Мы не угрожаем Японии. У нас нет к ней абсолютно никаких претензий", - отметил российский лидер. При этом, по словам Путина, в новых японских военно-доктринальных документах Россия впервые отнесена к источникам основных угроз.

Он также отметил, что Токио ввёл против России неспровоцированные санкции, не вникая в причины конфликта на Украине. По словам президента, Москва хотела бы понять позицию Японии в данной ситуации.

Кроме того, Путин подчеркнул, что претензии по Курильским островам не имеют оснований, поскольку они закреплены за РФ международными документами после Второй мировой войны. По словам президента, у России были конструктивные отношения с Синдзо Абэ и другими японскими руководителями, но теперь Токио изменил позицию в диалоге по Курилам.

Ранее Путин прибыл в Южно-Сахалинск и на крейсер «Варяг» для наблюдения за учениями Тихоокеанского флота.